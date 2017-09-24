Во дворе дома в Брянске нашли 88-миллиметровый артснаряд
25 сентября в Фокинском районе Брянска обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Брянском МЧС, о дворе частного дома по улице Прудной находился 88-миллиметровый артиллерийский снаряд.
Снаряд благополучно изъяли и обезвредили сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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