На трассе «Брянск-Новозыбков» случилось смертельное ДТП
21-летний водитель Renault Logan получил смертельные травмы, угодив в аварию на дороге «Брянск-Новозыбков» утром во вторник, 26 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.
Водитель иномарки Renault погиб до приезда машины скорой помощи. 20-летний пассажир этого автомобиля получил переломы ребер, плеча и челюсти, его доставили в больницу.
Само происшествие случилось недалеко от населенного пункта Пильшино. По словам сотрудников Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что водитель иномарки уснул за рулем. В итоге машина слетела в придорожный ров, врезавшись в остановочный павильон.
Напомним, 23 сентября три человека получили травмы в результате ДТП с Hyundai Elantra и Lexus LS400 на трассе Брянск – Дятьково.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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