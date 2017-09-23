Жителя Брянска, убившего мачеху, приговорили к колонии строгого режима
30-летний безработный житель Фокинского района Брянска признан виновным в убийстве супруги своего отца, местный суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел ночью 2 февраля 2017 года. Находясь во дворе дома №3 по улице Загородной, обвиняемый избил свою мачеху кулаком, а потом нанес ей не менее пяти ударов молотком по голове. В итоге женщина скончалась. Как выяснилось, причиной конфликта стали длительные неприязненные отношения.
Мужчина, ранее не судимый, способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также, признав свою вину, раскаялся в том, что совершил.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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