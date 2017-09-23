Подозреваемые в краже кофе задержаны в Брянске

Брянские правоохранители задержали двоих 21-летних местных жителей, подозреваемых в краже кофе из магазина, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

История случилась 23 сентября в одном из супермаркетов, расположенных в Советском районе областного центра. Злоумышленникам приглянулись две банки кофе. Похитив товар, парни спрятали его в сумку и рюкзак. Около выхода из торгового помещения молодых людей попытался остановить работник службы безопасности, но его попытка не увенчалась успехом - злоумышленникам удалось убежать, но недалеко, поскольку в тот же день они были задержаны правоохранителями. Как выяснилось, один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенный товар они успели сбыть.

На подозреваемых завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

«В отношении ранее судимого молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщник до суда будет находиться под подпиской о невыезде», - рассказали в пресс-службе регионального МВД.