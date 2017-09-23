В Брянском районе рецидивисту в чужом доме приглянулась душевая кабинка

Ранее судимый 28-летний местный житель решил вновь приняться за старое «ремесло» и совершил кражу из частного дома, расположенного в поселке Малое Полпино Брянского района, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По словам потерпевшего, пока он был в командировке, кто-то попал в его дом и похитил душевую кабинку. Проведя расследование, сыщики установили злоумышленника. В отделении он во всем сознался, объяснив полицейским, что знал о регулярном отсутствии владельца жилища, поэтому в подходящий момент выбил дверь в его дом и снял дорогостоящее сантехническое устройство.

Если суд признает мужчину виновным, ему «светит» до пяти лет заключения по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».