В Брянске пожилая пенсионерка угодила под колеса иномарки

79-летняя женщина получила травмы, попав под автомобиль Opel Omega на улице Комсомольской в Бежицком районе Брянска 25 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в городскую больницу №1, там врачи диагностировали у нее перелом черепа, а также ушибы мозга и легких.

Само ДТП случилось в половине второго дня недалеко от дома №2. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля Opel Omega, двигаясь в направлении улицы 3-го Интернационала, наехал на пенсионерку, пересекавшую проезжую часть.