В Брянске пожилая пенсионерка угодила под колеса иномарки
79-летняя женщина получила травмы, попав под автомобиль Opel Omega на улице Комсомольской в Бежицком районе Брянска 25 сентября, об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в городскую больницу №1, там врачи диагностировали у нее перелом черепа, а также ушибы мозга и легких.
Само ДТП случилось в половине второго дня недалеко от дома №2. Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний водитель автомобиля Opel Omega, двигаясь в направлении улицы 3-го Интернационала, наехал на пенсионерку, пересекавшую проезжую часть.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
|+15
|$58
|€69
Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
На станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.