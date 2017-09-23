Житель Клинцов, ударивший правоохранителя, получил 10 месяцев колонии
Суд Брянской области признал 22-летнего жителя города Клинцы виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к колонии-поселению, об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
Инцидент произошел 26 мая 2017 года около двенадцати часов дня в Клинцах у здания местного отдела полиции. Как установили следователи и суд, злоумышленник ударил кулаком полицейского. Таким путем он, якобы, пытался препятствовать доставлению его в медицинское учреждение для освидетельствования и составлению административного протокола в связи с нарушением общественного порядка.
В итоге на молодого человека было заведено не только административное, но и уголовное дело.
Совершение преступления в состоянии опьянения суд расценил как обстоятельство, которое отягчает ответственность.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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