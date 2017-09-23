Нетрезвая уроженка Брянска сидела в столичном парке Останкино и пугала своим видом прохожих
Столичные правоохранители обнаружили 44-летнюю жительницу Брянска в парке Останкино, женщина ничего не помнила, сидела голая и нетрезвая, об этом сообщило издание «360» со ссылкой на полицию.
Как установили полицейские, обнаруженная женщина не имеет определенного места жительства. Кроме этого, по словам правоохранителей, она не помнит, почему оказалась в парке. На голове у гражданки были кровоподтеки.
По данному факту сыщики проводят проверку.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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