Нетрезвая уроженка Брянска сидела в столичном парке Останкино и пугала своим видом прохожих

Столичные правоохранители обнаружили 44-летнюю жительницу Брянска в парке Останкино, женщина ничего не помнила, сидела голая и нетрезвая, об этом сообщило издание «360» со ссылкой на полицию.

Как установили полицейские, обнаруженная женщина не имеет определенного места жительства. Кроме этого, по словам правоохранителей, она не помнит, почему оказалась в парке. На голове у гражданки были кровоподтеки.

По данному факту сыщики проводят проверку.