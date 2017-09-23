Огромную авиабомбу обезвредили в Карачевском районе

Авиационную бомбу весом 100 килограммов нашли в Карачевском районе 26 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что в лесу недалеко от деревни Кочержинка найден взрывоопасный предмет периода Великой Отечественной войны, поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС Брянской области.

На место находки сразу отправили группу спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра». Авиационную бомбу изъяли и обезвредили.