Поиск по сайту

Огромную авиабомбу обезвредили в Карачевском районе

Опубликовано Сегодня, 17:08

Авиационную бомбу весом 100 килограммов нашли в Карачевском районе 26 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о том, что в лесу недалеко от деревни Кочержинка найден взрывоопасный предмет периода Великой Отечественной войны, поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС Брянской области.

На место находки сразу отправили группу спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра». Авиационную бомбу изъяли и обезвредили.

 740
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В озере у ДСК в Брянске нашли гранату
  • В Брасово нашли историческую гранату
  • В брасовском лесу нашли бомбу
  • В Карачевском районе спасатели нашли артиллерийский снаряд
  • В Карачевском районе спасатели обезвредили мину
    • Новости регионов
    Трамвайные пути в Смоленске отделяют от автомобильной трассы
    17:52:49 26-09-2017
    Разделительные оранжевые столбики начали устанавливать на дорогах в областном центре, об этом сообщил Смоленский автофорум.
    В Смоленске с октября изменится цена проезда в городском транспорте
    17:39:11 26-09-2017
    18 рублей будет стоить проезд в смоленских автобусах, трамваях и троллейбусах, об этом стало известно во время комиссии городского совета, сообщил сайт Рабочий путь.
    Жители Смоленска смогут посетить парад коммунальной техники
    17:23:58 26-09-2017
    Выставка-парад коммунальной техники состоится на площадке у памятника Федору Коню 30 сентября, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.
    Инцидент на улице Петра Алексеева в Смоленске. В школе нашли подозрительную сумку
    16:30:07 26-09-2017
    Детей и педагогов смоленской школы №35, расположенной на улице Петра Алексеева, эвакуировали во вторник, 26 сентября, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
    Смоляне примут участие в акции «Большой этнографический диктант»
    15:42:48 26-09-2017
    «Большой этнографический диктант» состоится в каждом регионе страны 3 ноября, накануне Дня народного единства. Напишут диктант и жители Смоленщины, об этом сообщил туристский визит-центр «Смоленский терем».
    Жителю Дорогобужского района за хранение марихуаны грозит срок
    14:28:10 26-09-2017
    Дорогобужская полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    26 Сентября, 2017
    		 +10 $58€69
    Лента новостей
    Сегодня, 19:00
    В Севске, Навле, Локте и Карачеве пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 18:20
    На дороге по улице Романа Брянского укладывают асфальт
    Сегодня, 18:17
    В Брянске ищут свидетелей ДТП на Костычева
    Сегодня, 17:40
    ОНФ защитит брянского журналиста, изгнанного депутатами за неуважение к гимну
    Сегодня, 17:08
    Огромную авиабомбу обезвредили в Карачевском районе
    Сегодня, 16:44
    Нетрезвая уроженка Брянска сидела в столичном парке Останкино и пугала своим видом прохожих
    Сегодня, 15:59
    Житель Клинцов, ударивший правоохранителя, получил 10 месяцев колонии
    Сегодня, 15:07
    Пожилая пенсионерка угодила под колеса иномарки в Брянске
    Сегодня, 14:58
    В Брянском районе рецидивисту в чужом доме приглянулась душевая кабинка
    Сегодня, 14:45
    В школах Брянска пройдут открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности»
    Сегодня, 13:44
    Подозреваемые в краже кофе задержаны в Брянске
    Сегодня, 13:27
    В Брянской области выросли в цене масло, яйца и соль
    Сегодня, 12:38
    Жителя Брянска, убившего мачеху, приговорили к колонии строгого режима
    Сегодня, 12:18
    На трассе «Брянск-Новозыбков» случилось смертельное ДТП
    Сегодня, 08:30
    В Брянске обманутым дольщикам пообещали «заседание рабочей группы»
    Сегодня, 08:00
    Брянцы замусорили национальный парк Сосновый Бор (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 22:34
    Во дворе дома в Брянске нашли 88-миллиметровый артснаряд
    Вчера, 22:31
    В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки
    Вчера, 19:00
    В Брянске выросла собираемость налогов
    Вчера, 18:20
    На трассе Брянск – Дятьково Hyundai перевернулся при разъезде с Lexus
    Вчера, 17:40
    На Московском проспекте в Брянске горели сараи
    Вчера, 17:00
    Житель Трубчевска крушил асфальт кувалдой и пнул полицейского
    Вчера, 16:20
    В Карачеве собутыльник отца лишил женщину денег, украшений и машины
    Вчера, 15:40
    Под Брянском перебегавший дорогу пенсионер попал под фуру
    Вчера, 15:00
    В Брянскую область идут заморозки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 10:29
    АПХ «Мираторг» увеличит объем заготовки кукурузного силоса в рамках межрегионального проекта КРС на 67% до 2,5 млн тонн
    Сегодня, 10:17
    Абоненты МегаФона передали более 140 ГБ эмоций на Дне города Брянска
    23-09-2017, 18:41
    Александр Богомаз: «Система строительного контроля при капремонте домов должна работать эффективно!»
    22-09-2017, 11:22
    Официальный сервис #LADA . С заботой о самом главном
    22-09-2017, 11:14
    LADA 4x4 от 455900 рублей только до конца сентября в автосалоне "Брянск-Лада"
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки
    Новости Общество
    «Как в Дубае»: брянцы соревнуются в юморе о фонтане на набережной
    Новости Происшествия
    На Тельмана в Брянске «ВАЗ» взлетел на забор
    Общество О главном
    В «бездетсадовский» микрорайон Брянска передали частицу мощей Матроны Московской
    Общество О главном
    В Брянскую область идут заморозки
    Новости партнёров
    Опора России
    Руководителю брянской «ОПОРЫ» вручена архиерейская грамота за возрождение Благовещенского храма

    Руководителю брянской «ОПОРЫ» вручена архиерейская грамота за возрождение Благовещенского храма

    Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
    МРСК новости
    Брянские энергетики МРСК Центра приняли участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в  проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.

    РЖД новости
    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской области

    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской областиНа станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.