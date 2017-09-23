Огромную авиабомбу обезвредили в Карачевском районе
Авиационную бомбу весом 100 килограммов нашли в Карачевском районе 26 сентября, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о том, что в лесу недалеко от деревни Кочержинка найден взрывоопасный предмет периода Великой Отечественной войны, поступило на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС Брянской области.
На место находки сразу отправили группу спецработ ГКУ «Брянского пожарно-спасательного центра». Авиационную бомбу изъяли и обезвредили.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
|+10
|$58
|€69
Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.
На станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.