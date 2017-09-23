В Брянске иномарка Nissan врезалась в «Ладу»
Автомобиль Nissan 26 сентября на улице Красный Маяк в Брянске врезался в «Ладу» и вытолкнул ее в придорожный ров, об этом сообщил паблик «Клуб любителей авто 32CARS.RU» в соцсети.
Авария случилась вечером. По словам подписчиков паблика, в результате удара «Лада» оказалась в глубоком кювете, влетев в жилой дом и чуть не опрокинувшись на бок.
Неизвестно, что стало причиной ДТП на улице, где максимальная скорость не должна превышать 40 км/ч.
В управлении ГИБДД Брянска официальных данных по этому происшествию пока не давали.
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27 Сентября, 2017
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