В лесу недалеко от Брянска волонтеры нашли потерявшихся троих грибников

Добровольцы брянского поискового отряда «Лиза Алерт» нашли в лесу семью грибников, которая пропала 27 сентября, об этом проинформировало сообщество отряда в соцсети.

Инцидент случился ночью. В лес по грибы ушла и пропала семья грибников из трех человек. На поиски отправились волонтеры указанного выше поискового отряда. Все закончилось успешно. Пропавшую семью вывели благополучно из леса.

«Благополучно закончился поиск троих грибников, заблудившихся в лесу недалеко от мемориального комплекса «Партизанская стоянка отряда им. Виноградова»», - написали добровольцы на своей странице.