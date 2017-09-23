В лесу недалеко от Брянска волонтеры нашли потерявшихся троих грибников
Добровольцы брянского поискового отряда «Лиза Алерт» нашли в лесу семью грибников, которая пропала 27 сентября, об этом проинформировало сообщество отряда в соцсети.
Инцидент случился ночью. В лес по грибы ушла и пропала семья грибников из трех человек. На поиски отправились волонтеры указанного выше поискового отряда. Все закончилось успешно. Пропавшую семью вывели благополучно из леса.
«Благополучно закончился поиск троих грибников, заблудившихся в лесу недалеко от мемориального комплекса «Партизанская стоянка отряда им. Виноградова»», - написали добровольцы на своей странице.
Новости регионов
27 Сентября, 2017
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