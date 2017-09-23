91-летний пенсионер угодил под колеса KIA Sorento в Брянске
Пожилой человек, которому 91 году, получил травму, попав под колеса автомобиля KIA Sorento в Брянске на улице 22 Съезда 26 сентября, об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
Пострадавший пенсионер получил закрытый перелом руки. Он обратился за медпомощью в травмпункт Бежицкого района. Врачи, назначив лечение, отпустили пожилого человека домой, а также сообщили о случившемся сотрудникам ГИБДД.
Как установили в Госавтоинспекции, 51-летний водитель машины KIA Sorento, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионера, а после скрылся с места происшествия.
В данное время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Новости регионов
27 Сентября, 2017
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