91-летний пенсионер угодил под колеса KIA Sorento в Брянске

Пожилой человек, которому 91 году, получил травму, попав под колеса автомобиля KIA Sorento в Брянске на улице 22 Съезда 26 сентября, об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.

Пострадавший пенсионер получил закрытый перелом руки. Он обратился за медпомощью в травмпункт Бежицкого района. Врачи, назначив лечение, отпустили пожилого человека домой, а также сообщили о случившемся сотрудникам ГИБДД.

Как установили в Госавтоинспекции, 51-летний водитель машины KIA Sorento, двигаясь задним ходом, наехал на пенсионера, а после скрылся с места происшествия.

В данное время правоохранители проводят проверку по факту случившегося.