Житель Молдавии собирался нелегально провезти шкуры животных через Брянск

122 шкуры животных пытался провезти через брянский участок границы гражданин Молдавии, об этом сообщили в пресс-службе Брянской таможни.

Мужчина был задержан в пункте пропуска «Троебортное». По утверждению сотрудников таможни, во время въезда в Россию молдаванин предоставил пассажирскую таможенную декларацию, в которой были указаны данные о машине, при это он не записал товар, который вез для предпринимательских нужд.

Шкуры животных были найдены в багажнике транспорта в процессе таможенного досмотра. По словам жителя Молдавии, товар он вез в Россию, чтобы передать знакомому, а не задекларировал его, потому что не знал таможенное законодательство.

В итоге на мужчину завели дело об административном правонарушении. Мужчине грозит до двукратного размера стоимости товаров - предметов правонарушения, с их конфискацией или без таковой.