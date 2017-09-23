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Житель Молдавии собирался нелегально провезти шкуры животных через Брянск

Опубликовано Сегодня, 12:30

122 шкуры животных пытался провезти через брянский участок границы гражданин Молдавии, об этом сообщили в пресс-службе Брянской таможни.

Мужчина был задержан в пункте пропуска  «Троебортное». По утверждению сотрудников таможни, во время въезда в Россию молдаванин предоставил пассажирскую таможенную декларацию, в которой были указаны данные о машине, при это он не записал товар, который вез для предпринимательских нужд.

Шкуры животных были найдены в багажнике транспорта в процессе таможенного досмотра. По словам жителя Молдавии, товар он вез в Россию, чтобы передать знакомому, а не задекларировал его, потому что не знал таможенное законодательство.

В итоге на мужчину завели дело об административном правонарушении. Мужчине грозит до двукратного размера стоимости товаров - предметов правонарушения, с их конфискацией или без таковой.

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