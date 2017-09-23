Подозреваемые в краже 40 тысяч рублей задержаны в Брянске
Брянская полиция задержала двоих жителей Погарского района, 20 и 22-х лет, подозреваемых в краже денег с банковской карты у 31-летнего мужчины из Фокинского района, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
По словам потерпевшего, с исчезнувшей при неизвестных обстоятельствах банковской карты у него сняли 40 тысяч рублей. Как установили сыщики, кошелек, в котором лежала кредитка, мужчина потерял, будучи нетрезвым.
Вскоре подозреваемые были доставлены в отделение полиции, где во всем признались, пояснив, что, найдя в кошельке банковскую карту и листок с записанным PIN-кодом, недолго думали и решили присвоить чужие сбережения. Молодым людям «светит» до пяти лет заключения по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
Новости регионов
27 Сентября, 2017
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