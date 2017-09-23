В Брянске 10-летнего мальчика сбил легковой автомобиль
Мальчик 10 лет получил травмы, угодив под колеса машины «ВАЗ-21150» на Московском проспекте в Брянске 26 сентября, об этом сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у школьника ссадины и ушибы на коленях. Ребенку оказали медпомощь, назначили лечение и отпустили домой. Как выяснили правоохранители, мальчик был без сопровождения взрослых.
По словам сотрудников ГИБДД, само ДТП случилось около восьми часов вечера. 21-летний водитель машины «ВАЗ-21150» двигался по проспекту Московскому со стороны улицы Шолохова в сторону Дзержинского. Ребенок был сбит на путепроводе. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте.
Напомним, 91-летний пенсионер получил травму, попав под колеса автомобиля KIA Sorento в Брянске на улице 22 Съезда 26 сентября.
Новости регионов
27 Сентября, 2017
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