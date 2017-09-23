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Троих жителей Выгоничского района обвиняют в умышленном убийстве

Опубликовано Сегодня, 17:30

Следком Брянской области завершил расследование уголовного дела троих жителей деревни Орменка Выгоничского района 30, 23-х и 22-х лет, обвиняемых в убийстве по неосторожности, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

История случилась 7 декабря 2016 года. Как установили следователи, обвиняемые пили алкогольные напитки в бросовом здании. Внезапно между участниками пирушки возникла ссора, которая закончилась избиением 26-летнего односельчанина. После этого обвиняемые скрылись с места преступления. Молодой парень от полученных травм скончался на месте.

Во время допроса злоумышленники рассказали, что таким образом хотели наказать потерпевшего за прозвучавшие в их адрес оскорбления.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе следкома.

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