За год в Брянской области изъяли более 3 тысяч декалитров алкосуррогата

Более 3 тысяч декалитров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции изъяли из оборота в Брянской области в 2016 году.

По данным регионального правительства, за прошлый год полицейские выявили 1148 нарушений на 893 предприятиях. К административной ответственности привлекли 927 человек.

Из незаконного оборота изъято более 3 тысяч декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Управление потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области в 2016 году выписало штрафов на 1,7 миллиона рублей.

Совместно с УМВД из оборота изъяли 712 единиц, совместно с органами прокуратуры — более 560 единиц поддельного спиртного.