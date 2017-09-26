В Брянске девушка на Volkswagen въехала в маршрутку

В Брянске 25-летняя автомобилистка протаранила маршрутное такси.

Авария произошла 27 сентября около 12.30 у дома № 1в по улице 50-й Армии в Бежицком районе. По данным городского ОГИБДД, водитель Volkswagen Polo ехала от улицы Литейной к Почтовой и при перестроении врезалась в Ford Transit, маршрутку № 50, под управлением 33-летнего жителя Брянского района. Водитель микроавтобуса ехал не по маршруту, в салоне пассажиров не было.

Девушку – водителя Volkswagen и ее 30-летнюю пассажирку госпитализировали – обе получили ушибы грудной клетки и мягких тканей головы.