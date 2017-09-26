На Вокзальной в Брянске перевернулся Lifan
В Бежицком районе Брянска Lifan вылетел с дороги и перевернулся.
Авария произошла 28 сентября около 1.10 у дома № 68 по улице Вокзальной. По данным городского ОГИБДД, 22-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Почтовой и не справился с управлением. Машина вылетела на правую обочину и перевернулась.
Водителя госпитализировали с переломом левой ключицы.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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