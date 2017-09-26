На Вокзальной в Брянске перевернулся Lifan

10% учащихся школ в регионе занимаются во вторую смену, со временем все общеобразовательные учреждения должны быть переведены на обучение в первой половине дня, об этом 28 сентября во время брифинга для СМИ сообщил начальник Департамента по образованию и науке Николай Колпачков.