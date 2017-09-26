В Клинцах водитель Audi А6 сбил двух подростков – один из них впал в кому
Двое молодых людей 16 и 18 лет получили тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.
27 сентября около 20.30 на проспекте Ленина пешеходов сбил 27-летний водитель Audi А6, который ехал от улицы Октябрьской в сторону улицы Кронштадской. Подростки переходили дорогу в неположенном месте, в 70 метрах от пешеходного перехода.
16-летнего подростка госпитализировали с переломом голени, черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами лица.
18-летнего пешехода госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и комой 1-й степени.
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