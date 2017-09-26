В Брянске женщина убила отца своего ребенка и явилась с повинной
Уголовное дело 37-летней жительницы Брянска, зарезавшей бывшего мужа, довели до суда.
В СУ СК РФ по Брянской области рассказали подробности случившегося. Напомним, убийство произошло вечером 16 июля в квартире женщины по улице Костычева в Советском районе.
Женщина выпивала вместе с бывшим супругом, с которым воспитывала маленького ребенка. Поссорившись с ним, она ударила 45-летнего мужчину ножом в грудь. От травм он умер на месте.
Затем женщина явилась в полицию с повинной. Она активно сотрудничала со следствием и помогала раскрытию преступления. Эти факты, отметили в следственном управлении, суд может расценить как смягчающие обстоятельства.
Состояние алкогольного опьянения, напротив, может усугубить вину жительницы Брянска.
Обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье «Убийство», утвердил прокурор. В ближайшее время материалы передадут в суд.
Новости регионов
В Смоленске перед судом предстанут злоумышленники, продававшие чужие могилы под видом свободных мест
Сборная команда Смоленской школьной лиги «Шпаргалка» успешно выступила на международном фестивале юниоров
28 Сентября, 2017
|+10
|$59
|€69
Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
На станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.