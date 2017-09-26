В Брянске женщина убила отца своего ребенка и явилась с повинной

Уголовное дело 37-летней жительницы Брянска, зарезавшей бывшего мужа, довели до суда.

В СУ СК РФ по Брянской области рассказали подробности случившегося. Напомним, убийство произошло вечером 16 июля в квартире женщины по улице Костычева в Советском районе.

Женщина выпивала вместе с бывшим супругом, с которым воспитывала маленького ребенка. Поссорившись с ним, она ударила 45-летнего мужчину ножом в грудь. От травм он умер на месте.

Затем женщина явилась в полицию с повинной. Она активно сотрудничала со следствием и помогала раскрытию преступления. Эти факты, отметили в следственном управлении, суд может расценить как смягчающие обстоятельства.

Состояние алкогольного опьянения, напротив, может усугубить вину жительницы Брянска.

Обвинительное заключение по делу, возбужденному по статье «Убийство», утвердил прокурор. В ближайшее время материалы передадут в суд.