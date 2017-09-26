В Брянске водитель «ВАЗа» вырвал пистолет на АЗС и скрылся
В Брянске водитель «ВАЗа» устроил ЧП на заправке.
Инцидент произошел вечером 27 сентября, рассказали в соцсетях водители-очевидцы.
«Умник на «пятнашке», выехавший примерно около восьми вечера с заправки «Лукойл» (проспект московский) с пистолетом, вырвав его, разлив бензин по заправке. Ты, конечно, крут», – обратилась к виновнику ДТП девушка-водитель.
По ее словам, «дебоширу» «сигналили, как могли, он не реагировал».
«На таких заправках с их ценами заправлять должен заправщик», «Уже не первый раз такое. Но обычно, услышав удар, водители останавливались, этот первый, кто уехал», «Скрылся с места ДТП – кого-то лишат прав», – отмечают интернет-пользователи.
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