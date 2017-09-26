На Московском проспекте Брянска перевернулась иномарка

На Московском проспекте в Фокинском районе Брянска перевернулась Daewoo.

Фото и видео с места аварии, которая произошла в районе остановки «Улица Менжинского», в соцсетях выложили очевидцы.

«Все хорошо, машину сразу перевернули, достали, все живы, вроде как ушибы. Водитель и пассажир. Пассажир вылез сам, водителю помогли, стояли на ногах, на голове ссадины», «Проезжали в маршрутке. Молодцы водители соседних машин! Сразу же выбежали и перевернули машину!» – рассказали горожане.

На месте работали автоинспекторы и медики.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.