На Московском проспекте Брянска перевернулась иномарка
На Московском проспекте в Фокинском районе Брянска перевернулась Daewoo.
Фото и видео с места аварии, которая произошла в районе остановки «Улица Менжинского», в соцсетях выложили очевидцы.
«Все хорошо, машину сразу перевернули, достали, все живы, вроде как ушибы. Водитель и пассажир. Пассажир вылез сам, водителю помогли, стояли на ногах, на голове ссадины», «Проезжали в маршрутке. Молодцы водители соседних машин! Сразу же выбежали и перевернули машину!» – рассказали горожане.
На месте работали автоинспекторы и медики.
Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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