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На Станке Димитрова в Брянске Audi влетела под грузовую «ГАЗель»

Опубликовано Сегодня, 19:32

Днем 28 сентября на проспекте Станке Димитрова в Советском районе Брянска столкнулись Audi и грузовая «ГАЗель».

На фото, выложенных очевидцами в соцсетях, видно, что легковая иномарка влетела под кузов «ГАЗели» у светофора, недавно установленного на пересечении с улицей Фрунзе. В результате Audi получила серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что от удара с нее слетел передний номерной знак.

Комментируя случившееся, брянские водители выражают недовольство работой светофора. «Сколько там аварий происходит из-за невозможности нормально на нем развернуться и слишком малого интервала. Каждый день наблюдаю здесь маневры на грани фола. Не вздумайте трогаться на желтый свет с Фрунзе. На Станке Димитрова в этот момент тоже желтый, и если попадете на любителя скакануть на мигающий зеленый или желтый, он непременно влетит вам в бочину», – предупреждает один из них.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.




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