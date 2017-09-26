В Супонево почти 40 минут тушили дом: пострадала женщина

Утром 29 сентября произошел крупный пожар в Супонево.

В шестом часу загорелся частный дом по улице Московской (на фото). В 5.36, через 10 минут после вызова, пожарные прибыли на место и приступили к тушению, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По всей площади горела крыша частного деревянного жилого дома. Пожар тушили с помощью пяти ручных пожарных стволов, работали три звена газодымозащитной службы.

Потушить дом удалось в 6.13. По данным МЧС, в результате пожара пострадала женщина.

Причина возгорания устанавливается.