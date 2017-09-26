В Супонево почти 40 минут тушили дом: пострадала женщина
Утром 29 сентября произошел крупный пожар в Супонево.
В шестом часу загорелся частный дом по улице Московской (на фото). В 5.36, через 10 минут после вызова, пожарные прибыли на место и приступили к тушению, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По всей площади горела крыша частного деревянного жилого дома. Пожар тушили с помощью пяти ручных пожарных стволов, работали три звена газодымозащитной службы.
Потушить дом удалось в 6.13. По данным МЧС, в результате пожара пострадала женщина.
Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
29 Сентября, 2017
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