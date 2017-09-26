Брянские добровольцы спасли двух из трех заблудившихся в лесу пенсионеров
В ночь на 29 сентября в Брянской области шли активные поиски трех пенсионеров, заблудившихся в лесу.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 77-летний Г. Я. Кулаков заблудился в лесу в районе деревни Козелкино, станция Чернец, 92-летний Е. Х. Герасин пропал в лесу рядом с Фокинском районом Брянска, 77-летний М. А. Захаркин – в лесу недалеко от станции Тросна.
В результате поисково-спасательной работы удалось найти Герасина и Захаркина. Последнего доставили домой вместе с собранными грибами.
Егору Герасину понадобилась медицинская помощь: пенсионер увяз в болоте. Добровольцы на руках донесли его до машины скорой помощи, после чего пенсионера доставили в больницу.
Поиски Г. Я. Кулакова продолжаются.
Новости регионов
29 Сентября, 2017
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