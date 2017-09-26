В Брянске женщина на Toyota сбила 10-летнюю девочку

10-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Володарском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 28 сентября около 18.20 у дома № 18 по улице Никтитина пятиклассницу 64-й школы сбила 47-летняя женщина – водитель Toyota Auris.

Автомобилистка ехала от улицы Красный Маяк в сторону улицы 2-й Мичурина. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, недалеко от «зебры».

Медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей волосистой части головы.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП, возбуждено административное расследование.