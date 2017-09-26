Пьяный житель брянского села выжил после ударов топором по голове
Врачи смогли спасти жизнь 21-летнему жителю села Негино Суземского района, получившему множественные удары топором по голове и телу.
Конфликт между пострадавшим и его 58-летним односельчанином произошел ночью 24 июня в доме последнего. Товарищи вместе выпивали и поссорились после застолья. 58-летний участник «вечеринки» схватил топор и нанес гостю множественные удары топором по голове и телу. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы.
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Новости регионов
29 Сентября, 2017
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