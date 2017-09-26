На Московском проспекте Брянска BMW отправил «в полет» Daewoo Nexia

Daewoo Nexia перевернулась на Московском проспекте Брянска после тарана BMW X3 xDrive.

Подробности аварии рассказали в городском ОГИБДД. Напомним, ДТП произошло 28 сентября около 9.55 у дома № 76 по проспекту Московскому в Фокинском районе.

По данным ГИБДД, 48-летний водитель BMW ехал от улицы Дзержинского в сторону улицы Новозыбковской и при перестроении протаранил Daewoo Nexia. От удара 55-летний водитель Daewoo врезался в бордюрный камень, после чего машина перевернулась.

Водителя Daewoo Nexia госпитализировали с ушибом и ссадиной мягких тканей головы.