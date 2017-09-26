Две пенсионерки несколько часов блуждали в лесу под Брянском

У Радицы-Крыловки разыскали двух пожилых женщин, заблудившихся в лесу.

Как сообщили в региональном МЧС, 28 сентября в 19.00 на пульт Центра управления в кризисных ситуациях от оперативного дежурного МО МВД «Брянский» поступило сообщение о том, что в районе Радицы-Крыловки пропали две пенсионерки 60 и 77 лет. Женщины вышли на остановке в Радице-Крыловке и пошли в лес, с тех пор связь с ними прервалась.

Пенсионерок искали полицейские и спасатели. По данным МЧС, в этот же день в 22.20 их нашли сотрудники оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона совместно с лесником.

Пожилых женщин вывели из леса – они благополучно вернулись домой.