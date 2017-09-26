В Брянске цыган сфотографировали во время кражи мусорного бака
В Брянске на фото запечатлели кражу цыганами мусорного бака.
Как рассказал в соцсетях автор «фоторепортажа», кража была совершена на улице Крахмалева в Советском районе.
На снимках видно, как сначала тяжелый металлический контейнер волочит цыганский мальчик, затем на подмогу пришла подруга постарше. Сообща «криминальная пара» наконец громоздкий одолела бак.
Очевидец достал фотоаппарат и принялся фотографировать происходящее.
«Главное, чтоб цыгане не узнали про железно-никелевое ядро нашей планеты, а то цыгане и его сопрут!» – шутят интернет-пользователи.
Новости регионов
29 Сентября, 2017
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