У Белых Берегов обезвредили артснаряд
29 сентября у Белых Берегов нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Брянском МЧС, неподалеку от поселка находился 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.
На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Спасатели изъяли и обезвредили артснаряд.
Новости регионов
30 Сентября, 2017
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