В Бежице почти час тушили административное здание

Утром 30 сентября загорелось административное здание в Бежицком районе Брянска.

Пожарные прибыли на место в 5.55, через шесть минут после вызова, сообщили в Брянском МЧС. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров в помещении на втором этаже двухэтажного здания, также горела деревянная обрешетка крыши.

Потушить пожар удалось в 6.46. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.