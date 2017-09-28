В Бежице почти час тушили административное здание
Утром 30 сентября загорелось административное здание в Бежицком районе Брянска.
Пожарные прибыли на место в 5.55, через шесть минут после вызова, сообщили в Брянском МЧС. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров в помещении на втором этаже двухэтажного здания, также горела деревянная обрешетка крыши.
Потушить пожар удалось в 6.46. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Новости регионов
30 Сентября, 2017
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