На Никитина в Брянске горел склад

Крупный пожар произошел днем 30 сентября в Володарском районе Брянска.

В 13.31 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании склада на улице Никитина. В 13.37 пожарные прибыли на место вызова.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, горел кирпичный склад с шиферной крышей общей площадью 3900 квадратных метров (на фото). Пламя распространилось в помещении площадью 1950 квадратных метров.

Пожар тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов. Потушить склад удалось в 14.10.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причина устанавливается.