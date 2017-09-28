На Никитина в Брянске горел склад
Крупный пожар произошел днем 30 сентября в Володарском районе Брянска.
В 13.31 в Центр управления в кризисных ситуациях сообщили о возгорании склада на улице Никитина. В 13.37 пожарные прибыли на место вызова.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, горел кирпичный склад с шиферной крышей общей площадью 3900 квадратных метров (на фото). Пламя распространилось в помещении площадью 1950 квадратных метров.
Пожар тушили с помощью четырех ручных пожарных стволов. Потушить склад удалось в 14.10.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Его причина устанавливается.
Новости регионов
30 Сентября, 2017
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