На Флотской в Брянске Ssang Yong врезался в столб: есть пострадавшие
Две женщины получили травмы в результате ДТП в Брянске.
Авария произошла 1 октября около 1.30 на улице Флотской. По предварительной информации брянской полиции, 65-летний водитель Ssang Yong Kyron, который ехал в сторону улицы Бежицкой, не справился с управлением и врезался в электроопору.
32-летняя пассажирка Ssang Yong получила ушиб мягких тканей головы и правого бедра. У 40-летней пассажирки ушибы мягких тканей головы. Обоих женщин госпитализировали в Брянскую городскую больницу № 1.
Новости регионов
01 Октября, 2017
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