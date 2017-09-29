Под Брянском пьяный водитель Audi «перевернул» «ВАЗ»: ранен ребенок
Пьяный водитель спровоцировал ДТП под Брянском.
Авария произошла 30 сентября около 18.05 на 13-м километре трассы Брянск – Дятьково – Калужская область.
По информации областной ГИБДД, 58-летний водитель Audi 80 двигался от Брянска к Дятьково. Не соблюдая дистанцию, он при торможении выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ-2106», 24-летний водитель которого поворачивал налево. От удара «ВАЗ» перевернулся.
Девятилетнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали в областную детскую больницу с ушибом грудного отдела позвоночника.
Также пострадал водитель Audi – у него ушибленная рана верхней губы и ушиб грудной клетки. От госпитализации и прохождения медэкспертизы он отказался.
Новости регионов
01 Октября, 2017
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