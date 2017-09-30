В Дятьковском районе «ВАЗ» вылетел с дороги: ранены трое

Три человека пострадали в результате аварии в Дятьковском районе.

ДТП произошло 30 сентября около 5.50 на 45-м километре трассы Брянск – Дятьково – Калужская область.

По данным областной ГИБДД, 25-летний водитель «ВАЗ-21101», который двигался в сторону Людиново от Брянска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина вылетела в кювет и врезалась в препятствие.

Водителя госпитализировали в Дятьковскую больницу с переломом левого бедра, переломом ребер и тупой травмой живота. 25-летний пассажир получил ушиб грудной клетки и перелом костей носа. 26-летнего пассажира госпитализировали в районную больницу с ушибом грудной клетки и переломом ребер.