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В брянском супермаркете покупателя напугал круассан с мухой

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Брянске покупателя возмутила муха, упакованная вместе с круассаном.

«Тандем» был выставлен на продажу в одном из городских сетевых супермаркетов. «Радуют своими круассанами с мухами», – отмечает автор фото в соцсетях.

«С мясом», «Меньше знаешь – сытнее круассаны», – иронизируют горожане. По их словам, «это уже не первый раз!».

«Я в ларек как-то зашел. Передо мной мужик пряники себе к чаю купить решил. Ему продавщица пакет подает, тот смотрит на пакет и спрашивает: «Чего у вас жуки в пакете ползают?». Продавщица на это смутилась, сказала, что никто там не ползает, и убрала пряники. Поэтому в нашей стране всегда нужно бдительность сохранять», – напутствует покупателей один из интернет-пользователей.

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