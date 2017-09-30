В Новозыбкове водитель Сhevrolet сбил 12-летнего школьника
12-летний школьник получил травмы, попав под Сhevrolet Lacetti в Новозыбкове.
ДТП произошло 1 октября около 19.25 на улице Вокзальной, сообщили в областной ГИБДД. Ребенка сбил 54-летний водитель Сhevrolet Lacetti, который ехал от улицы 307-й Дивизии к улице Первомайской. Школьник переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
Его госпитализировали в районную больницу с переломом правого предплечья, вывихом правого локтевого сустава и ушибом правого колена.
Новости регионов
02 Октября, 2017
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