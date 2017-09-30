В Новозыбкове водитель Сhevrolet сбил 12-летнего школьника

12-летний школьник получил травмы, попав под Сhevrolet Lacetti в Новозыбкове.

ДТП произошло 1 октября около 19.25 на улице Вокзальной, сообщили в областной ГИБДД. Ребенка сбил 54-летний водитель Сhevrolet Lacetti, который ехал от улицы 307-й Дивизии к улице Первомайской. Школьник переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Его госпитализировали в районную больницу с переломом правого предплечья, вывихом правого локтевого сустава и ушибом правого колена.