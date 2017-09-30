Участника нападения на таксиста в Новозыбкове осудят спустя 4,5 года

23-летний участник разбойного нападения на таксиста в Новозыбкове предстанет перед судом спустя 4,5 года после преступления.

2 апреля 2013 года двое злоумышленников, решив угнать машину, сели в такси под видом пассажиров и напали на водителя. Один из них, сидевший на переднем пассажирском сиденье, несколько раз ударил водителя ножом по лицу и шее. Второй удерживал водителя сзади.

Резко нажав на тормоз, водитель выпрыгнул из машины и попытался скрыться. Нападавшие начали преследовать его, но, заметив движущуюся сзади машину, скрылись. Они угнали автомобиль стоимостью 200 тысяч рублей, украли 4,9 тысячи рублей и документы таксиста.

В октябре 2013 года суд приговорил одного из участников преступления к трем с половиной годам колонии общего режима. Второй скрылся от следствия – его задержали в июле этого года.

Уголовное дело рассмотрит Новозыбковский городской суд.