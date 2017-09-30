В Суражском районе женщина на Nissan Almera сбила животное

33-летняя водитель Nissan Almera пострадала в результате наезда на животное в Суражском районе.

ДТП произошло 1 октября около 0.55 на 15-м километре дороги Сураж – Вьюково, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Автомобилистка ехала от Суража к селу Вьюково и сбила животное.

По данным ГИБДД, женщина получила травмы – ей назначено амбулаторное лечение. О судьбе животного не сообщается.