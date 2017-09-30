В Суражском районе женщина на Nissan Almera сбила животное
33-летняя водитель Nissan Almera пострадала в результате наезда на животное в Суражском районе.
ДТП произошло 1 октября около 0.55 на 15-м километре дороги Сураж – Вьюково, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Автомобилистка ехала от Суража к селу Вьюково и сбила животное.
По данным ГИБДД, женщина получила травмы – ей назначено амбулаторное лечение. О судьбе животного не сообщается.
Новости регионов
02 Октября, 2017
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