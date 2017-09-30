Брянский пенсионер два дня блуждал в лесу
В Навлинском районе спасли пенсионера, два дня блуждавшего в лесу.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 78-летний мужчина пропал 30 сентября недалеко от поселка Коммуна. Его искали местные жители, добровольцы отряда, полицейские и спасатели.
Вечером 1 октября в отряде «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионера удалось найти живым. Сейчас он находится дома. «Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Родные пенсионера благодарят добровольцев за его спасение.
Новости регионов
02 Октября, 2017
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