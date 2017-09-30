У Кургана в Брянске перевернулся Subaru: возникла пробка
ДТП на улице Бежицкой затруднило движение в Советском районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, недалеко от остановки «Курган Бессмертия» перевернулся Subaru с московскими номерами.
«ДТП возле Кургана, перевернулся автомобиль, много полиции и скорой. Возможно, есть пострадавшие. На участке затруднено движение», – написал автор фото.
По предварительным данным, ДТП обошлось без жертв. Информации о том, что стало его причиной, и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
02 Октября, 2017
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