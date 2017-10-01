В Новозыбкове орудовали угонщики «ВАЗов»

Новозыбковские полицейские задержали двоих серийный автоугонщиков.

Как сообщили в региональном УМВД, автоворы предпочитали «классику» Волжского автомобильного завода. Машину перегоняли в тихое место и разбирали на запчасти. Если же автомобиль не удавалось завести – с него снимались ценные детали для перепродажи.

Полицейские установили личности угонщиков и задержали их. Ими оказались жители Новозыбкова и Новозыбковского района. Один из них уже был судим за аналогичные преступления. У автоворов изъяли часть украденного

Возбуждено многоэпизодное уголовное дело, идет следствие. Задержанным грозит до пяти лет заключения.