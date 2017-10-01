В Брянске водитель «Матиза» сбил женщину: полиция ищет свидетелей
Брянская полиция разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала женщина.
8 сентября около 5.40 у дома № 89 по проспекту Московскому в Фокинском районе Брянска женщину сбил водитель Daewoo Matiz. Пешеход получила тяжелые травмы.
УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 9. Телефон 67-03-63.
Новости регионов
03 Октября, 2017
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