В Карачеве столкнулись «Калина» и Nissan: виновник не установлен

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Лады Калины» и Nissan Almera в Карачеве.

Авария произошла 2 октября около 19.00 на улице Первомайской. По предварительным данным областной ГИБДД, 34-летняя женщина – водитель «Лады Калины» ехала от Брянска в сторону Орла. 52-летний водитель иномарки двигался в направлении улицы 50 лет Октября.

Автомобилистка получила ушиб мягких тканей головы, у водителя Nissan – ушиб мягких тканей головы, растяжения мышц и шеи.

Виновник ДТП устанавливается, сообщили в ГИБДД.