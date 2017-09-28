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В Карачеве столкнулись «Калина» и Nissan: виновник не установлен

Опубликовано Сегодня, 10:30

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Лады Калины» и Nissan Almera в Карачеве.

Авария произошла 2 октября около 19.00 на улице Первомайской. По предварительным данным областной ГИБДД, 34-летняя женщина – водитель «Лады Калины» ехала от Брянска в сторону Орла. 52-летний водитель иномарки двигался в направлении улицы 50 лет Октября.

Автомобилистка получила ушиб мягких тканей головы, у водителя Nissan – ушиб мягких тканей головы, растяжения мышц и шеи.

Виновник ДТП устанавливается, сообщили в ГИБДД.

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