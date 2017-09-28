В Карачеве столкнулись «Калина» и Nissan: виновник не установлен
Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения «Лады Калины» и Nissan Almera в Карачеве.
Авария произошла 2 октября около 19.00 на улице Первомайской. По предварительным данным областной ГИБДД, 34-летняя женщина – водитель «Лады Калины» ехала от Брянска в сторону Орла. 52-летний водитель иномарки двигался в направлении улицы 50 лет Октября.
Автомобилистка получила ушиб мягких тканей головы, у водителя Nissan – ушиб мягких тканей головы, растяжения мышц и шеи.
Виновник ДТП устанавливается, сообщили в ГИБДД.
Новости регионов
03 Октября, 2017
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