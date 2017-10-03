На полупустой парковке у «Ленты» в Брянске столкнулись «ВАЗ» и такси

Утром 3 октября на парковке у «Ленты» в Советском районе Брянска не разъехались «ВАЗ» и Renault, машина такси.

Фото с места аварии в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, в момент столкновения парковка была полупустой – как водители умудрились притереться боками, загадка. «Главное, что все живы», – отмечают брянцы.

Информации от ГИБДД пока не поступало.