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На полупустой парковке у «Ленты» в Брянске столкнулись «ВАЗ» и такси

Опубликовано Сегодня, 12:00

Утром 3 октября на парковке у «Ленты» в Советском районе Брянска не разъехались «ВАЗ» и Renault, машина такси.

Фото с места аварии в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, в момент столкновения парковка была полупустой – как водители умудрились притереться боками, загадка. «Главное, что все живы», – отмечают брянцы.

Информации от ГИБДД пока не поступало.

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    03 Октября, 2017
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