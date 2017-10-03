На полупустой парковке у «Ленты» в Брянске столкнулись «ВАЗ» и такси
Утром 3 октября на парковке у «Ленты» в Советском районе Брянска не разъехались «ВАЗ» и Renault, машина такси.
Фото с места аварии в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, в момент столкновения парковка была полупустой – как водители умудрились притереться боками, загадка. «Главное, что все живы», – отмечают брянцы.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
03 Октября, 2017
|+6
|$58
|€68
Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве.
17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком синхронизировала время отправления и прибытия пригородных поездов №6212
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.