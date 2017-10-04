Девушка ранена при столкновении «Шкоды» и «Рено» в Брянске
29-летняя девушка оказалась в больнице в результате ДТП в Володарском районе Брянска.
Авария произошла 4 октября около 8.55 у дома № 15 по переулку 3-му Орджоникидзе в Володарском районе. По данным городского ОГИБДД, 33-летний водитель Skoda Octavia, который ехал от улицы Рылеева к улице Новой, протаранил Renault Sandero под управлением 29-летнего водителя. Водитель Renault двигался по объездной дороге от улицы Новой к улице Рылеева.
29-летнюю пассажирку Renault Sandero госпитализировали с ушибом мягких тканей головы.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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