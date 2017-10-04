В Фокинском районе Брянска горел двухэтажный дом
Утром 4 октября произошел пожар в Фокинском районе Брянска.
В 8.48 в региональное МЧС сообщили о возгорании двухэтажного дома по улице Снежетьской. В 8.58 первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место.
По всей площади горела крыша частного жилого дома размером 10 на 10 метров. Пожар тушили с помощью трех ручных пожарных и одного лафетного ствола.
В 9.32 дом потушили. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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