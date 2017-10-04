Двое брянцев расправились с собутыльником на берегу Болвы
Двое жителей поселка Радица-Крыловка до смерти забили собутыльника, припомнив ему старые обиды.
Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, 4 августа компания выпивала на берегу реки Болвы в Бежицком районе Брянска. В ходе ссоры 53-летний и 40-летний жители Радицы-Крыловки жестоко избили 44-летнего мужчину – травмы оказались смертельными.
53-летний участник конфликта рассказал, что драка произошла из-за столовых ножей, которые у него якобы ранее украл собутыльник. Младший подельник, уже судимый за убийство, не задумываясь, также принял участие в расправе.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ближайшее время его направят в суд.
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